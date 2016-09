Prima Leben Und Stereo 14

Left Boy hat gefragt, ob ihn denn jemand nicht kennt, und es meldeten sich tatsächlich ein paar Hände. Der Sänger nahm es gelassen: "Das ist nicht schlimm, ich freue mich, dass ihr da seid". Mit diesem Zitat lässt sich das ganze Festival beschreiben: Alle sind freundlich zueinander, auch wenn man sich nicht kennt und vielleicht etwas betrunken ist. Man grüßt wildfremde Menschen und freut sich einfach, gemeinsam die Musik zu genießen.

Am ersten Tag gab es sogar ideales Festivalwetter: Die Sonne schien, aber es war nicht zu heiß. Perfekte Bedingungen also für das kleine Festival am Vöttinger Weiher. Leider ging das Publikum bei Aloa Input nicht wirklich mit. Wahrscheinlich war es so früh am Tage doch etwas zu anstrengend, die fantastischen, aber anspruchsvollen Melodien zu verfolgen. Dafür freute sich Sänger Ian Hooper von den Mighty Oaks um so mehr, als sich vor der Bühne plötzlich doch sehr viele Menschen einfanden, um dem Folk-Sound der Berliner zu lauschen. Natürlich erwähnte Hooper auch, dass er ein Jahr in München studiert hat, und dass das selbstgebraute Bier mit dem Namen Prima Leben und Stereo so wunderbar schmeckt. Die burgenländischen Wahlberliner Ja, Panik hatten anschließend auf der Bühne ebenfalls sichtlich Spaß und überzeugten mit österreichischen Charme. FM Belfast gaben dann alles, und tanzen unentwegt auf der mit übergroßen Luftschlangen dekorierten Bühne von einer Seite zur anderen. Die Isländer scheinen schon ein permant gutgelauntes Grüppchen zu sein!

Der Samstag wurde zwar von dicken Gewitterwolken überschattet, der gefürchtete Sturm blieb jedoch zum Glück aus. Passend zu Edgar Wasser tröpfelte es allerdings die ganze Zeit. Als OK Kid ihren ersten Song "Stadt ohne Meer" anspielten, verschwand der Regen dann auch schon wieder. Das Publikum zeigte sich vom Wetter unbeeindruckt und demonstrierte zudem erstaunliche Textsicherheit beim Werk der Deutschpopper aus Gießen. Für Nina Fiva Sonnenberg war der Auftritt beim PLUS ein Heimspiel, und sie konnte sich gar nicht genug über das Festival freuen. Ein Grinsen schien danach auch Left Boy ins Gesicht getackert zu sein. Der Österreicher war sichtlich begeister, zum ersten Mal Headliner auf einem Festival zu sein, und hüpfte wie ein Gummiball über die Bühne. Die offenbar hingebungsvoll selbstgebastelte Bühnendekoration und das goldene DJ-Pult machten den Auftritt zum krönenden Abschluss eines wie immer grandiosen Wochenendes in Freising.

Vielen Dank an alle Organisatoren und Helfer des Prima Leben und Stereo Festivals für dieses Ereignis! Text und Fotos Itje Kleinert

(1.-2.8.2014)