LAXLieblinge: Comatic Sleep

Aus Berlin kommen sie. Natürlich. Da, wo man eben hingeht, um Musik zu studieren. Comatic Sleep ist das Projekt von Jan Fröhlich und Roman Laskowski - ein Herzensprojekt. Eines, das Mitte 2012 in der Hauptstadt gegründet wurde, nachdem sich die beiden durch verschiedene Formationen gespielt haben.

Perfektionistisch veranlagt ist das Duo bis ins Letzte und hier können sie diesem Drang zur perfekten Vollendung absolut frönen: Die erste EP Pale ist selbst produziert und gemastert und ließ daher auch ein wenig auf sich warten. Der viellagige Sound wird unterstützt von Kai Schmidt an der Gitarre, Bassist Maximilian Schlüer und Schlagzeuger Leonardo Luther.

Das Auftaktstück Alone der EP beginnt ruhig und bedrohlich, Störgeräusche wie die eines alten Plattenspielers mischen sich mit sanftem Klavier und eindringlicher Gitarre. Man wartet auf ein Herausbrechen der Gefühle in Form von schreddernden Gitarren, doch man muss sich noch etwas gedulden. Leise wird weitergelitten in Fade. Hier werden zumindest die ruhigen, atmosphärischen Strophen mit gutem, alten Metal im Refrain aufgebrochen. Das darauffolgende Again beginnt wie kurz nach dem Aufwachen aus einem Albtraum, leise und dann immer verfolgender. Melancholie ist in jedem Ton spürbar und diese Stimmung greift der Titeltrack Pale ebenfalls auf.

Crave drückt dafür auf die Tube und zeichnet sich durch feinsten Hardcore mit starken Lyrics aus tiefen Kehlen aus. Das alles ordnet sich in einem melodischen Refrain. Harte Riffs dominieren ebenso den Song Cold. Der Bonus- und Vorabtrack Home glänzt erneut mit emotionaler Schwere, düster wie das Cover des Demos, ausgedrückt durch ein minimalistisch-ruhiges Klavier. Das Demotape Pale ist seit seiner Veröffentlichung am 22. Juli auf der Facebookseite von Comatic Sleep hörbar. Simone Bauer / Fotoquelle: Tariq Khan