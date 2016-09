LAXLieblinge: Jennifer Davies

Aus Liverpool zu kommen ist manchmal die beste Voraussetzung für Musik. Siehe: The Beatles, oder - in der jüngeren Vergangenheit -The Wombats. Und sich dann auch noch den Bassisten des Trios, Tord Overland-Knudsen, als Produzenten zu sichern, erhöht die Voraussetzungen dann nochmals. Das hat Jennifer Davies für ihre Debüt-EP Lapse Of Time gemacht.

Nicht nur musikalisch überzeugt die junge Blondine, auch visuell. Das Video zum Titeltrack zeigt sie vor Londoner Kulisse. Die hektische Stadt wird durch den Fast-Motion-Effekt noch hektischer und saugt den Zuhörer richtiggehend auf. Ebenso die Lyrics: "You work hard but I work harder" singt sie mit unkonventioneller Stimme auf lockerleichte Electrobeats. Jennifer könnte ein Riot Grrrl sein, sie könnte ein Popstar sein, aber sie entscheidet sich für keine der Optionen.

Stattdessen für organische Rockgitarren auf Can't Get Used To Losing You zu verhallter Stimme und elektrischen Drumbeat. Es ist nicht der einzige post-break-up-Song auf der EP, die man sich auf ihrer Homepage kostenlos herunterladen kann. Silhouette kreist ebenfalls um das musikalische Thema, hier trifft eine super coole Stimme auf den super coolen Score eines Sci-Fi-Films mit Drums, die wie Maschinengewehre rattern.

Bei Disconnected geht der Beat mit begleitenden "Uuuhs" nach vorne, ohne die Pop-Party gänzlich einzuleiten. Choke erinnert schließlich an Kraftwerk, wird dann melancholisch, dann sehr nasal, dann ein wenig wie The Naked & The Famous. Beste Voraussetzungen für Sommernächte, auf jeden Fall. Simone Bauer / Fotoquelle: www.jenniferdavies.co.uk/

Reinschauen: Jennifer Davies – Lapse Of Time