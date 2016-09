The National: München 14

Ein Konzert, bei dem das sonst eher zurückhaltende Münchner Publikum von der ersten Minute mitschwingt, ist etwas Besonderes. Doch wer sollte das schaffen, wenn nicht The National. Allen voran deren extrem charismatischer Frontherr Matt Berninger im schicken Dreiteiler, dessen tiefe Stimme vom, im besten Fall noch gut funktionierenden, Mikrofon in die Ohren der Zuhörer drang.



Doch zuerst der Auftritt von St. Vincent, der einer Kunst-Perfomance glich. So tanzte die hinter diesem Künstlernamen steckende Annie Clark abgehakt und robotisch zu den deutlich elektronisch-rockigeren Klängen ihrers neuen, selbstbetitelten Albums. Als sie sich gegen Ende ihres Auftritts liegend eine Miniaturform einer Showtreppe herunteraalt ist klar, dass Annie Clark nicht nur eine schmeichelnde Stimme hat und mit ihrer E-Gitarre lärmende und virtuose Klänge erzeugen kann, sondern auch eine sehr eigene und wunderschöne Art sich zu bewegen hat.



Zwei Stunden sollte der im Anschluss folgende Auftritt der amerikanischen Superband The National dauern. Mit einem Repertoire das alle Alben gleichermaßen umfasste, spielte die 7-köpfige Liveband, als ginge es um ihr Leben. Und das alles eingebettet in eine spektakuläre und phasenweise dramaturgisch hochkarätigen Licht- und Videoshow. Berninger tigerte, wenn er nicht sang, auf der Bühne wie ein Raubtier hin und her, immer auf der Suche nach seinem Weinglas und der nächsten Möglichkeit, ein Mikrophon zu zerstören. Die durch Onlineplattformen bekannt gewordenen Liste der zerstörten Technikbestandteile auf der aktuellen Tour konnte so auch an diesem Abend gebührend erweitert werden.



Und obwohl das Marschieren durch das Publikum des Sängers zu Mr. November obligatorisch ist, so hatte es den Charme des Spontanen. Sich die Seele aussingend, stiefelte Berninger durch die Massen, das Mikrophonkabeln auf den Fans liegend. So verwundert es nur kurz, wenn der Künstler auf dem Weg zur Bühne einen Stopp an der Bar macht, um sich ein Bier zu holen, denn jede Flasche Wein findet irgendwann ihr Ende. Ein Horrorjob für die Security, die sich währenddessen ängstlich anblickten, ein Traum hingegen für die Fans, die ihn bestürmten und umarmten.



Die häufig lauten Töne und geschriene Texte zeigten ein hohes Maß an Emotionen, welche die Band ihren Songs und deren Darbietung entgegenbringt. Doch auch die leisen Töne beherrschte The National perfekt, die - um das noch mal zu beweisen - als letzte Zugabe Vandelyle Crybaby spielten. Akustisch, unverstärkt und leise wünschten sie so dem Publikum eine gute Nacht und entließen sie in die regnerische Kühle die Außerhalb der The National Zauberwelt auf sie wartete. Text: Rebekka Schwarz / Fotos: Juli Sikorska



(02.06.14)