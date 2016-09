Beatsteaks: München '14

Die Club Magnet Tour 2014 brachte die Beatsteaks nicht wirklich in einen Club - aber die Backstage Halle ist da schon ziemlich nah dran für Beatsteaks-Verhältnisse. Ausverkauft, natürlich. Deswegen geht es im Dezember auch auf große Deutschlandtournee, dann wird in München zum Beispiel das Zenith bespielt. Mit im Gepäck hatten die Berliner ihr siebtes, selbstbetiteltes Album - und die Mission, in den ein wenig über eineinhalb Stunden viele neue Stücke zu spielen. Arnim Teutoburg-Weiß, der Pharell Williams des Deutschen Rocks - nicht nur, wenn es um die Kopfbedeckung geht -, betrat die Bühne kurz nach neun Uhr. Die Beatsteaks lieferten ab, die Zuschauer eskalierten.

Doch zunächst: "Servus München!" und Monster. Es fühle sich an wie Samstagabend - und dann Milk & Honey. "For those who never ever sit back and recover." Na ja, vielleicht ein bisschen. "München, bist du traurig?", fragte der Arnim mit dem Charme eines kleinen Jungen. Das erste Bad in der Menge war bereits genommen, die Fans feierten frenetisch Songs der ersten Platte sowie Jane Became Insane - und reagierten auf andere Songs wie DNA, Everything Went Black und Up On The Roof doch mit angezogener Handbremse. Bei Frida und die Bomben nahm sich der Frontmann in den Hintergrund, sodass Gitarrist Bernd Kurtzke glänzen konnte.

Die Hosenträger tauschte er durch ein mit "B"-gekennzeichnetes, rotes Shirt, während Peter Baumann den Song Hey Du spielte. Vor lauter Stadionatmosphäre blieb dabei kein Auge trocken - vor allem nicht die des Bassisten, der Probleme mit seinen Kontaktlinsen hatte. Experimentiert wurde auch: Mit dem Police-Cover So Lonely und einer Bundeskanzlerinnen-artigen Stimme während Demon's Galore: "Von jetzt an geht's abwärts." Aber eigentlich ging es dann noch einmal durch die Decke: Hand in Hand und Hello Joe. Cheap Comments und Gentleman of the Year wussten auch zu überzeugen, ebenfalls Arnims Circus Halligalli-mäßige Wanderschaft durch die Menge, ab auf die Bar, und wieder zurück auf die Bühne. Let Me In führte einige hartgesottene Fans in Versuchung, sich hinzusetzen - und doch nicht alle. Und so entließ I Don't Care As Long As You Sing hinaus in die erste kalte Septembernacht. Simone Bauer / Bildquelle: Warner Music

(22.09.2014)