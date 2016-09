Bonaparte: München 14

Tobias Jundt und seine Truppe sind gerade auf Clubtour und besuchten München im neueröffneten Technikum. Diesmal mit kleiner Band, dafür aber wieder mit Buddy Tim Fite als Support, der auch während des Auftritts von Bonaparte öfter auf der Bühne zu sehen war.

Man kennt Bonaparte normalerweise als offenherzige Zirkustruppe mit Masken, Kostümen und allerlei Skurrilitäten am Körper. Diesmal aber wirken sie wie nackt. Allerdings nicht nackt im wörtlichen Bonaparte-Sinne, sondern nackt ohne Verkleidung. Vielleicht liegt es daran, dass die Jungs und Mädels reifer geworden ist – wie auch das Publikum, indem mittlerweile nicht mehr die Teenager, sondern eher die Mittzwanziger überwiegen . Für die Nostalgiker gab es zum Glück immerhin noch die Tänzerinnen in ihrem futuristischen Roben, die Tobias Jundt am Anfang des Konzertes vor Spiegelstellwänden kunstvoll umwarben. Unsere Fotografin Itje Kleinert war vor Ort und hat das ganze in Bildern festgehalten.

(15.10.2014)