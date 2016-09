Death from Above 1979: München 14

Nach fast zehn Jahren sind die zwei Jungs von Death from Above 1979 wieder zurück. Mit neuem Album im Gepäck kamen sie ins ausverkaufte Feierwerk und begeisterten das Münchner Publikum.

Nach drei Liedern war das Hansa mit einer Sauna zu vergleichen und sämtliche Klamotten schiegten sich nass durchtränkt auf die Haut, was aber dem Publikum natürlich nichts ausmachte. Für die meisten war es ein Zeitsprung in die Jugendzeit und die Freude war riesig, Keeler und Grainger doch noch mal live zu sehen. Auch unsere Fotografin Itje Kleinert war vor Ort und hat versucht, den Abend in Bildern festzuhalten.

(16.10.2014)