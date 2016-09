Klaxons: München 14

Vor zehn Jahren konnte es bei den Klaxons nicht bunt genug zugehen. Mit dem Intro von Phil Collins Song In the Air tonight stürmten die Jungs allerdings ganz in weiß gekleidet die Bühne. Selbst im Publikum gab es nicht einen einzigen Glowstick. So sieht man die Veränderung nach all den Jahren.

Ihre energiegeladene Show starteten die Briten mit dem Klassiker Atlantis to Interzone. Die Fans in der ersten Reihe waren vor allem weibliche Teenager, die wahrscheinlich gerade in den Kindergarten kamen, als die Band gegründet wurde. Es war auch ein sehr internationales Publikum, von jeder Seite hörte man eine andere Sprache.

Vielleicht sorgte die Tatsache für die volle Hütte, dass der Keyboarder James Righton mit der Schauspielerin Keira Knightley verheiratet ist zudem auch noch - laut diverser Gerüchte - bald Vater wird. Aber wahrscheinlich lag es daran, dass die Klaxons erst vor einem Monat bekannt gaben, dass sie sich nach der Tour im November trennen werden. Also war es einer der letzten Shows, die die Jungs gaben und die ihre Fans noch miterleben wollten. So endete die Show auch, indem sie ihre nicht unbekannte Vorband Fenech-Soler und ein paar Fans auf die Bühne einluden, um das Lied It's not over yet zu spielen. Zum Glück war unsere Fotografin Itje Kleinert vor Ort und konnte das ganze in Bildern festhalten

(25.11.2014)