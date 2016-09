Klaas Heufer-Umlauf & Jan Böhmermann: Förderschulklassenfahrt 2

Das Wichtigste zuerst: Ja, William Cohn ist wieder als Erzähler mit dabei! Und ansonsten auch all die anderen liebgewonnenen Charaktere aus dem ersten Teil von Förderschulklassenfahrt. So spricht Jan Böhmermann, der derzeit mit NEO MAGAZIN und Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von … zeigt, wie deutsches Fernsehen gehen muss, unter anderem Hassan und Sibylle Rettkowski, die an der Claudia-Nolte-Förderschule Vechta die neunte Klasse unterrichtet hat.

Klaas Heufer-Umlauf, der mit Circus Halligalli und Duell um die Welt zuletzt alles an Preisen abgeräumt hat, was es abzuräumen gibt – und sich als Sänger (Gloria) und Schauspieler (Grossstadtklein) einen Namen machte – brilliert als Gerome. Auch, wenn er es nicht mehr schafft, dessen Stimme wieder herzustellen. Ging es im ersten Teil nach Berlin, geht es diesmal in Förderschulklassenfahrt 2: Fünf Feinde und der Proletenhund in den "Scheidepark Drecksau" in NRW – selbst organisiert, weil sich die Klasse weiterentwickelt hat. Denn sie sind "erwachsen" geworden. So ist Marc, der im ersten Teil gestorben ist – wieder zum Leben erweckt durch den Sitcomtrick "Es war alles nur ein Traum" – mittlerweile Schlüsselinhaber zum Alkohollager des Getränkemarkts seines Vaters.

Der Gewinn eines Fernsehgewinnspieles während Schlag den Raab ermöglicht der BIZ-Klasse die Reise. Hassan ist inzwischen Vater, bekommt aber seinen Anteil am Kindergeld nicht (ob er Sohn, Tochter oder Bär hat, weiß er nicht wirklich). Der Hund aus dem Titel ist in dieser Geschichte Geromes (und heißt "Der Wendler", weil er nervt), der zwischen den Teilen bei Die strengsten Eltern der Welt war.

Bogdan, der am Ende des ersten Teils nach Weißrussland gefahren ist, ist derweil im Untergrund verschwunden, gelegentlich wird zu ihm geschalten. Zudem gibt es Soundeffekte wie Handystörgeräusche und eine authentische Deutsche-Bahn-Durchsage, in der sich der Schaffner für einen Flugzeugpiloten hält. Sibylle Rettkowski arbeitet inzwischen im Freizeitpark. Am Ende, nach dem Tag mit ihrer ehemaligen Klasse und Maskottchenterror, nicht mehr.

Die Idee zu den Förderschulklassenfahrten kam den beiden Showmastern schon während ihrem Bühnenprogramm Zwei alte Hasen erzählen von früher 2011. In Anlehnung an die Hörspielkultur der 80er-Jahre schicken sie ihre Figuren nun auf eine Abenteuerreise – und wecken gleichzeitig mit ihrem Klamauk die Nostalgie an die Otto-Waalkes-Platten der Kindheit. Natürlich ist das alles viel derber, ein authentisches Abziehbild unserer Trash-TV-Fernsehgewohnheit. Fack ju Göthe ohne Happy End, herrlich politisch unkorrekt. Wem das zu niveaulos ist, der bekommt dann noch einen Interpretationsteil. Simone Bauer

Jan Böhmermann & Klaas Heufer-Umlauf: Förderschulklassenfahrt 2: Fünf Feinde und der Proletenhund

Erschienen bei ROOF tacheles! (25.09.2014)