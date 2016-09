Rocko Schamoni: Fünf Löcher im Himmel

"Manchmal frage ich mich, ob das Ganze vielleicht nur ein Test ist mit mir als Testfigur", so ein Satz des paranoiden 17-jährigen Paul Z. – von dem der 67jährige Paul Zech in Rocko Schamonis Fünf Löcher im Himmel liest. Er blättert während der Handlung immer wieder in seinem alten Tagebuch, das er gerade noch vor der Müllabfuhr retten konnte. Paul hat seine Wohnung verloren und streift durch Hamburg, im Gepäck außer seinen Notizen nicht viel, nur seine Waffe, geladen mit fünf Kugeln.

Dabei streift er auch immer wieder die Biografien anderer Leben. Wie das von Pocke. Der Wirt verliert nämlich seine Kneipe, und Paul landet am letzten Tag dort. Die beiden stürzen gemeinsam ab, und Pocke, der sich auf Weltreise begeben will, vermacht Paul seinen Wagen und seinen Wellensittich Wolfgang. Und so fährt der Ex-Knasti los, gen Dänemark. Warum er saß, erfährt der Leser erst zum Schluss, doch er bemerkt schon unterdes, dass Paul eine kriminielle, diebische Ader hat.

Während er fährt, immer wieder Tagebucheinträge und alte Briefe. "Ich war ein Sack voller vergammelter Träume." Der junge Paul ist schon in den 60ern zu seiner Schulzeit am Leben verzweifelt. Er möchte nicht, was alle haben, keine Ehe und keine Karriere – er möchte Kunst machen. Er mag Beat, Musik und Theater – und beginnt mit dem Theater. Erst, weil ihm seine Lehrerin Frau Zucker gefällt, mit der er sein erstes Mal hat. Doch dann verliebt er sich zunächst in Katharina, die die Lotte in Die Leiden des jungen Werthers spielt – und dann in das Mädchen dahinter. Auch sie haben romantisch-verklärten Sex. Die Tagebucheinträge sind großartige Beobachtungen über Zeit und Leben – eine ähnlich schöne Abwechslung wie die in Heinz Strunks letzten Werk, Junge rettet Freund aus Teich.

Als Pocke zurückkehrt, tun sie sich zusammen. Und immer wieder kehrt das Motiv von Selbstmord zurück. Doch kommt gegen Ende alles anders, als erwartet. Dabei brilliert Schamonis schöne Sprache und sein Witz durch Zynismus und übertriebene, ernste Bilder. Simone Bauer

Rocko Schamoni: Fünf Löcher im Himmel

Erschienen bei Piper (06.10.2014)